Tientallen basisscholen in de knel: veel meer kinderen naar noodopvang in tweede lockdown

Noodopvang is voor kinderen waarvan één of beide ouders een cruciaal beroep heeft. Bijvoorbeeld in de zorg of in het openbaar vervoer. Ook kinderen met problemen of een moeilijke thuissituatie mogen naar school komen. Een klein jaar geleden ging 5 tot 10 procent van de leerlingen naar school. Nu is dat percentage opgelopen tot zo'n 20 procent. Bij uitschieters in Oost-Nederland gaat bijna de helft van de leerlingen naar school.