Tientallen gebouwen in deze regio kleurden rood voor evenementenbranche

In totaal brandden er bij ruim tachtig gebouwen in Nederland rood licht. Zo luidden onder anderen Ziggo Dome, Paradiso, TivoliVredenburg, De Kuip, het Binnenhof, Koninklijk Concertgebouw Amsterdam en het Provinciehuis in Zwolle de noodklok.

Red Alert is een Brits initiatief dat in meerdere landen is opgepikt. In Nederland is het voortouw genomen door de Vereniging Technisch Toeleverancier Evenementen (VTTE).

5 voor 12

In onze regio werden zo’n 35 gebouwen ondergedompeld in rood licht. Om 22.55 uur gingen ze allemaal symbolisch weer op zwart. Daarmee wilden de initiatiefnemers aangeven dat het in hun branche toch echt ‘vijf voor twaalf’ is.

Volgens VTTE-voorzitter Gert-Jan Gomes staat het water bij bedrijven in zijn sector aan de lippen en moet de overheid de financiële ‘corona-steun’ niet per 1 oktober stoppen.

Hieronder een aantal beelden van gebouwen die in onze regio in rood licht werden gezet.

Volledig scherm Provinciehuis Overijssel in Zwolle. © DJ Hans Stroeve

Volledig scherm Stadhuis in Kampen. © Elianne Schotanus / Ems Studio

Volledig scherm De muziektent in Ermelo. © Bram van de Biezen

Volledig scherm Veluvine in Nunspeet. © Bram van de Biezen

Volledig scherm De Ark in Dronten. © TS Podium en Evenemententechniek

Volledig scherm Omnisport in Apeldoorn. © ABsolute Event Productions