Tiny Houses nog geen succesnummer in grote steden in deze regio

,,We hebben in Deventer nog geen tiny houses gebouwd, maar in het plan Tuinen van Zandweerd wordt dit expliciet mogelijk gemaakt. Afhankelijk van de stikstofdiscussie en de bestemmingsplanprocedure, kunnen tiny houses vanaf eind 2020 worden gebouwd”, laat woordvoerder Maarten-Jan Stuurman weten. ,,Er hebben zich diverse belangstellenden gemeld. In het ontwerp bestemmingsplan Tuinen van Zandweerd is omschreven wat we in dit project onder een tiny house verstaan, waar deze tiny houses gepland zijn en welke voorwaarden worden gesteld. Meer daarover is te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl. Ook de provincie Overijssel gaat onderzoeken of tiny houses in het landelijk gebied een plek zouden kunnen krijgen.”