Toezicht op eieren scherper na fipronilcrisis

Adviescom­mis­sie Oostvaar­ders­plas­sen: 'Grijp in. Minder grazers, meer vogels'

29 april Grijp in bij de Oostvaardersplassen. Zorg voor minder grote grazers en verbeter het gebied ten gunste van de vogels. Laat de natuur er niet meer zijn beloop gaan. De Commissie Van Geel is er duidelijk over in haar advies over het toekomstig beheer van het natuurgebied in Flevoland.