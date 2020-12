Topman Verweij verlaat noodlijdende zorggigant Pluryn

Topdrukte in onze sneltest­stra­ten tijdens Kerst: ‘Ik heb ze rechtsom­keert zien maken na positieve coronatest’

25 december Het is erg druk in regionale snelteststraten waar mensen zich kunnen laten testen op corona. ,,We draaien driedubbele shifts en we verwachten niet dat de drukte gaat afnemen. Niet normaal.’’