Topprestatie van student uit ’t Harde op WorldSkills in Rusland: ‘Alles uit mezelf gehaald’

Met elektrotechnicus Jasper Olthuis uit ’t Harde heb je een vakman in huis. De student van het Zwolse Deltion College, werkzaam bij Van der Sluis technische bedrijven, was de beste Nederlandse deelnemer bij de WorldSkills in de Russische stad Kazan. Hij eindigde in zijn klasse als negende van de veertig deelnemers, afkomstig uit de hele wereld.

Wat was je opdracht?

,,Ik moest een grote elektrotechnische installatie bouwen, met domotica, verlichting, verwarming en met een elektromotor. De wedstrijd ging fantastisch. Ik had tijdens de derde van de vier wedstrijddagen al spanning op mijn opdracht, samen met deelnemer uit China. De experts (wedstrijdbegeleiders) kwamen ook meerdere keren naar me toe om me te feliciteren met die prestatie.’’

Hoe is het afgelopen?

,,Op de laatste dag kon ik de domotica programmeren. Maar China had hier blijkbaar héél goed op getraind, daar was in een uurtje alles af en goed werkend, en daarmee pakten ze alle punten.’’

Kun je tevreden terugkijken?

,,Ja, want dit evenement was echt enorm, en met 1600 deelnemers uit 60 landen veel groter dan EuroSkills. Deze wedstrijd was een verrassingsopdracht, dus de kansen waren voor iedereen gelijk. Ik heb alles uit mezelf gehaald, maximaal gepresteerd, en ben super tevreden over mijn prestatie, negende van de veertig. Met een score van 731 punten zat ik boven de norm voor de Medal of Excellence. En ben tevens Winner of Nation voor de meeste punten van TeamNL.’’

Nederlandse delegatie

Nederland reisde naar Kazan met een delegatie van 30 mbo’ers van verschillende scholen. Namens het Zwolse Deltion College sleepten nog drie leerlingen een Medal of Excellence in de wacht: metselaar Erik Hop uit Ermelo, Sander Damsma uit Meppel in de categorie sanitair techniek en lasser Hugo Rijsman uit Borne. Leerlingen van het Alfa-college, Zone College en ROC Friese Poort grepen naast deze medaille, die door in totaal dertien Nederlanders werd veroverd.