Trekker, giertank en hooibaal: deze ‘wapens’ zijn vanavond in Harderwijk verboden

UpdateDe demonstratie van ‘Nederland in verzet’ in Harderwijk vanavond mag doorgaan. Maar op de lijst ‘deze wapens zijn verboden vanavond’ staan een paar opvallende zaken. Zo zijn hooibalen, giertanks en landbouwvoertuigen (zoals trekkers) niet toegestaan vanavond. Het geeft de politie extra mogelijkheden op treden.

Burgemeester Harm-Jan van Schaik van Harderwijk heeft na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten dat de demonstratie van ‘Nederland in Verzet’ vanavond mag doorgaan. Om veiligheidsredenen is er wel een noodverordening van kracht en zal de route niet langs de woningen van Christianne Van der Wal en Norbert Dikkeboom gaan.

Dat laatste was oorspronkelijk het plan van de organisatie. Voor het gebied rond de woning van stikstofminister Van der Wal was al een noodverordening van kracht. Dikkeboom woont in Harderwijk en is initiator van de massa-aangifte tegen voorman Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid.

Tot ‘s morgens vroeg

Voor de hele gemeente Harderwijk is een noodverordening van kracht vanaf 16.00 uur vandaag tot en met 2 juli om 07.00 uur. De verordening geeft de politie de mogelijkheid om, wanneer dat nodig is, preventief te fouilleren. Ook kunnen mensen worden verzocht Harderwijk te verlaten.

Route en voorwaarden

Het start- en eindpunt van de demonstratie is de Vissershaven. De route voert onder andere door de woonwijk Stadsweiden. De demonstranten lopen over het Zeepad, de Rietmeen, Stadswei en het Westeinde om vervolgens via het centrum weer terug te lopen richting de Strandboulevard.

Burgemeester Van Schaik over het verlenen van toestemming voor de demonstratie: ,,Vrijheid van meningsuiting is in Nederland een groot goed. Ik zal daarom meewerken aan het toestaan van een demonstratie binnen onze gemeentegrenzen. Er is mij, met de onrust eerder deze week in Hierden nog vers in het geheugen, veel aan gelegen de openbare en orde en veiligheid te waarborgen.”

Volledig scherm De demonstratieroute in Harderwijk. © Gemeente Harderwijk

Angst voor escalatie

De gemeente stelt dat vergelijkbare demonstraties op andere plekken in het land een aanzuigende werking hadden op mensen die als doel hadden de openbare orde flink te verstoren. Duidelijk is dat nu ook gevreesd wordt voor soortgelijke escalatie.

Volgens burgemeester Van Schaik zijn daar concrete aanwijzingen voor: op sociale media verschijnen oproepen om naar Harderwijk af te reizen om daar te rellen. Deze berichten worden veel gedeeld. Er bestaat een hoog risico op geweldsdelicten en dreiging met wapens, aldus Van Schaik.

Verbod op giertanks

Opvallend aan de noodverordening is de lijst met verboden wapens. Tussen de potentieel gevaarlijke objecten die meestal niet toegestaan zijn tijdens demonstraties, zoals molotovcocktails en hamers, staan nu ook landbouwvoertuigen, hooibalen en giertanks. Dat heeft een duidelijke reden: uit verschillende berichten blijkt dat ook boeren worden opgeroepen om deel te nemen aan het protest.

Naast mogelijke wapens, is het voor demonstranten ook verboden om alcohol te drinken of bij zich te dragen. Daarnaast is vuurwerk uit den boze, net als brandstof. Tijdens de noodverordening mag niemand in Harderwijk kleding dragen die het gezicht deels of volledig bedekt, dan wel onherkenbaar maakt.

,,Ik vertrouw erop dat mensen vanavond alle ruimte hebben om veilig en in alle vrijheid hun stem te laten horen. En ik hoop dat de demonstratie rustig zal verlopen”, laat burgemeester Van Schaik weten.

‘Wappie’

De demonstratie wordt georganiseerd door Michel Reijinga van Nederland in Verzet. Hij werd tijdens de coronapandemie bekend als de man achter de ‘koffiedrink’-demonstraties op het Museumplein in Amsterdam. Die bijeenkomsten waren gericht tegen de coronamaatregelen.

Nu steunt Nederland in Verzet de boerenprotesten. ,,Ik voer al sinds 2018 actie tegen wanbeleid van het kabinet. Vorig jaar noemden ze me een coronawappie, nu zal ik wel een stikfstofwappie zijn, maar ik ga door”, zei Reijinga gisteren nog tegen deze site.

