Trio uit Brummen en Eerbeek met wapens in auto opgepakt na levering illegaal vuurwerk aan agent

In de rechtbank in Zwolle stonden maandag de nu 19-jarige Jurre B. uit Brummen en de broers Rick (20) en Bas C. (20) uit Eerbeek terecht. Joran nam contact op via Telegram met Jurre, al zegt deze dit sociale medium niet te gebruiken. Joran is de schuilnaam van een agent die reageerde op meerdere advertenties van deze Jurre in de app-groep ‘vuurwerkhandel’.