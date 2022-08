Tropisch warm met op veel plaatsen 30 graden: ‘Dragelijk door de wind’

Wie verzot is op zomers weer kan zich vandaag opmaken voor een prachtige dag. De temperatuur loopt in Oost-Nederland vanmiddag op tot 30 graden en daarmee hebben we opnieuw te maken met een tropische dag.

Om een dag tropisch te kunnen noemen, moet het op een van de officiële meetpunten in Nederland warmer worden dan 30 graden. Van een officiële landelijke tropische dag is er sprake als het op het hoofdstation in De Bilt ook 30 graden of meer wordt.

Dragelijke hitte

De temperatuur loopt deze ochtend snel op volgens Weerplaza en uiteindelijk bereiken we tegen het einde van de middag de hoogste temperatuur van zo’n 30 graden. Rond het IJsselmeer worden waarschijnlijk geen tropische waarden gemeten. De verwachting is dat het het kwik daar blijft steken op zo’n 24 tot 25 graden.

,,Door de matige wind uit het zuidwesten is de hitte dragelijk”, zegt weervrouw Diana Woei. Ook morgen is het al snel warm, met in Flevoland temperaturen tot 26 graden en in de Achterhoek zelfs opnieuw zo’n 30 graden. De kans op onweersbuien is door de noordwesten wind niet zo groot.

Droge dagen

Op de vroege vrijdagochtend is er een kans op een bui, maar de rest van de week blijft het veelal droog in Oost-Nederland. ,,Het is standaard zomerweer met temperaturen van 22 tot 24 graden en een mix van wolken en zon”, voorspelt Diana Woei.

