Tropische temperaturen en plaknacht op komst: ‘Misschien zelfs wel 35 graden in Oost-Nederland’

Oranje kijken in de tuin?

Kunnen we op die snikhete donderdag dan lekker op een scherm in de tuin de tweede EK-wedstrijd van het Nederlands elftal kijken? ,,Ik zou zeker als je in de tuin wat organiseert de radar in de gaten houden. Het is nog te vroeg om te zeggen dat het donderdag bij de aftrap om 21.00 uur gaat onweren, maar het is zeker iets om rekening mee te houden. Als je een beetje op tijd eet dan kun je de barbecue in ieder geval wel gewoon aansteken’’, adviseert Damen.