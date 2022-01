Twee arrestaties na geruchtmakende politie-inval bij autobedrijf in Apeldoorn

De 22 van 2022 Deze arts bijt zich vast in een missie: ‘zijn’ kerkdorp Rouveen overtuigen van het belang van vaccineren

Hij is de vreemde eend in de bijt, maar voelt zich er als een vis in het water. Huisarts Ali Reza Pezeshki Nia is in vele opzichten een bijzondere verschijning in kerkdorp Rouveen. Maar daar gaat het allang niet meer over. Er is een vreemdelingenlegioen dat huishoudt in zijn praktijk. En Nia is frontsoldaat.

6 januari