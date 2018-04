Tweede Kamer: doodspuiten van gras met glyfosaat moet worden verboden

Dikke dame blijft agressie oproepen

23 april Als kunst bedoeld is om ´iets los te maken´, dan slagen de beelden van Die Badende daar uitzonderlijk goed in. Afgelopen zaterdag werd een beeld van Die Badende in Borculo toegetakeld. Al eerder moesten exemplaren van het beeld in Zutphen en Almen naar een andere plek verhuizen omdat niet iedereen blij was met de kunstwerken..