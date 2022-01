Uitlatingen burgemeester Harderwijk vallen verkeerd in Zeewolde: ‘Wij zijn juist tegen Lelystad Airport’

Geen stoffen mondkapje meer... waar kun je dan nu wel een goede kopen? (Goedkoper wordt het er niet op)

Het stoffen mondkapje moet, als het aan het OMT ligt, in de ban. Ook de gekochte blauwe harmonicamaskertjes die je per 50 in de winkel kocht, zijn straks wellicht niet meer voldoende. Vrijdag wordt duidelijk of het kabinet het advies overneemt en mondkapje type 2 de standaard moet worden. Mocht jij voor de troepen uit willen lopen: waar kun je deze mondkapjes bemachtigen?

14 januari