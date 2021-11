Urk onbetwist koploper in aantal besmettingen: gemeente nadert 300 positieve tests per 100.000 inwoners

CHECK JOUW GEMEENTEUrk blijft - net als gisteren - koploper in het aantal positieve tests in deze regio. Daarmee is de gemeente ook landelijk koploper. De cijfers gingen er zelfs nog verder door het dak met 282,7 positieve tests per 100.000 inwoners. Gisteren bedroeg dat aantal nog 226 besmettingen per 100.00 inwoners.

Ontkwamen gisteren drie gemeenten - Lochem, Voorst en Meppel - nog aan de dieprode kleur, vandaag moesten deze gemeente er door een toename van het aantal besmettingen ook aan geloven, waarmee de kaart in deze hele regio weer dieprood kleurt.

Ook in Hattem is de situatie zorgelijk, hier bedroeg het aantal afgelopen etmaal 237,2 positieve tests op 100.000 inwoners. De gemeente bevindt zich in de top vijf van gemeenten met het hoogst aantal besmettingen per 100.00 inwoners en nestelt zich op de tweede plaats. Landelijk op de zesde plek. De gemeente Noordoostpolder telt ook nog altijd veel besmettingen met 212,3 positieve tests op 100.000 inwoners en staat hiermee landelijk op nummer 10, Rijssen-Holten telt ook nog meer dan 200 besmettingen, het aantal afgelopen etmaal bedraagt 206,8 positieve tests.

Veiligheidsregio’s

In de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland werden afgelopen etmaal 1017 mensen positief getest. (122,3 per 100.000 inwoners) Dat absolute aantal was gisteren nog 749. Een stijging dus van 268 personen. De veiligheidsregio IJsselland telt vandaag 749 positief geteste inwoners(140.1 per 100.000 inwoners). Dat zijn 114 meer positieve tests in vergelijking met gisteren. In Flevoland steeg het aantal van 518 naar 591 positieve besmettingen (138 per 100.000 inwoners).

Landelijk

Het aantal coronabesmettingen blijft landelijk onverminderd hoog. Wederom werd de grens van 20.000 positieve test gepasseerd: in totaal 20717 positief geteste inwoners. Terschelling doet het nog relatief goed en dat geldt ook voor zes gemeenten in noord en oost Groningen: de gemeente Eemsdelta scoort met 35,1 positieve tests per 100.000 inwoners heb best van Nederland. Ook drie gemeenten in Brabant - Heusden, Hilvarenbeek en Waalre - weten aan een dieprode kleur te ontkomen. Dat geldt ook nog voor twee gemeenten in Zeeland.