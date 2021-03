Vaccinatiebereidheid IJsselland stijgt: 83 procent gaat een prik halen

De vaccinatiebereidheid van inwoners in de veiligheidsregio IJsselland is fors gestegen. In november was nog maar 45 procent bereid zich zonder twijfel te laten vaccineren, dat is nu 83 procent blijkt uit onderzoek van de GGD.

,,Dat is heel positief, want als zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, bouwen we groepsimmuniteit op en kan het virus zich niet verder verspreiden. Dat geeft weer zicht op meer mogelijkheden in onze samenleving”, zegt Rilana Wessel, epidemioloog van de GGD IJsselland.

Wessel constateert dat de samenleving smacht naar verdere versoepelingen. ,,Steeds meer inwoners geven in ons onderzoek aan dat ze het missen om vrienden en familie in het echt te zien. We hebben het dan over 82 procent in februari tegenover 71 procent in november.”

Ook geeft 66 procent aan zich enigszins of sterk eenzaam te voelen. Dat was in het vorige onderzoek nog 60 procent.

Risico’s in stemlokaal

Aan de inwoners van IJsselland is ook gevraagd of ze bang zijn om tijdens de verkiezingen besmet te raken in het stemlokaal. Een overgrote meerderheid van 73 procent heeft er vertrouwen in dat er voldoende maatregelen worden genomen om veilig te kunnen stemmen. Wessel: ,,Toch maakt 24 procent zich wel zorgen over risico op besmetting en zegt 46 procent van de deelnemers van zeventig jaar en ouder dat ze op een alternatieve manier gaan stemmen als het kan; per brief of gemachtigde.”

Maatregelen

De deelnemers geven over het algemeen aan zich te willen blijven houden aan de maatregelen nadat zij zijn gevaccineerd. Bij twee coronamaatregelen geeft een substantieel deel van de deelnemers aan deze minder te zullen naleven na de vaccinatie: 26 procent zegt geen 1,5 meter afstand meer te willen houden bij vrienden, familie en collega’s. Het vermijden van drukte op het werk, op verjaardagen, of in de winkelstraat is voor 19 procent van de ondervraagden verleden tijd na het krijgen van de prik.

Avondklok

Van de deelnemers staat 71 procent achter de avondklok. Onder deelnemers van zeventig jaar of ouder ligt het percentage zelfs nog hoger: 88 procent. Ruim 90 procent is in de afgelopen zeven dagen niet naar buiten geweest tussen 21.00 en 04.30 uur. Bijna driekwart van de deelnemers geeft aan niet minder mensen te zien door de komst van de avondklok.

Vertrouwen

Als de maatregelen langer duren neemt het draagvlak wel af, blijkt uit het onderzoek. Als de avondklok nog zes maanden zou voortduren, zou nog maar 45 procent deze maatregel steunen. Ook blijkt dat het percentage deelnemers dat vertrouwen heeft in de Nederlandse corona-aanpak is gedaald ten opzichte van de peiling in november: van 56 naar 44 procent.

Aan het onderzoek van de GGD deden 1.906 inwoners uit de regio IJsselland mee.