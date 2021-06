Vaccinatiebereidheid in Gelderland stijgt, maar Noord-Veluwe blijft achter

Het percentage bewoners van deze regio dat zich wil laten vaccineren is opnieuw toegenomen, blijkt uit de coronapeiling die de GGD Noord- en Oost-Gelderland eind mei hield. In november stond 51 positief tegenover de prik, in februari steeg het percentage naar 79 procent en in mei is 89 procent bereid zich te laten vaccineren. Ook is het percentage dat twijfelt over vaccinatie gedaald van 14 procent in februari naar 5 procent in mei.