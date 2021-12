Vaccinatielocaties GGD IJsselland zeven dagen per week open

Vaccinatielocaties van GGD IJsselland zijn vanaf nu zeven dagen per week open. Op deze manier hoopt de GGD alle 60-plussers in IJsselland nog voor het einde van dit jaar een boosterprik te kunnen geven.

De vaccinatielocaties in Deventer, Hardenberg en Zwolle ontvangen mensen voor de boosterprik. Op ggdijsselland.nl/vaccinatielocaties staan de openingstijden en routebeschrijving per locatie. Met die inenting kunnen mensen een ‘oppepper’ krijgen na de al gezette vaccinaties. Op alle locaties kunnen mensen nog terecht voor een eerste of tweede prik.

Dit jaar nog een booster

,,De GGD’s hebben met de minister afgesproken alle 60-plussers die dat willen nog dit jaar een booster te geven”, vertelt Sebastiaan van Buuren, projectleider vaccinatie bij GGD IJsselland. ,,Om dat voor elkaar te krijgen hebben we in korte tijd opgeschaald: in het aantal priklocaties, medewerkers en nu dus ook dagen.” De verwachting is dat vanaf januari iedereen die langer dan zes maanden geleden een laatste coronavaccinatie of coronabesmetting heeft gehad een boosterprik kan krijgen.

Thuiswonende en mobiele ouderen en zorgmedewerkers wordt gevraagd om een afspraak in te plannen op een GGD-locatie. Wie in een verzorgingstehuis woont of 18 jaar en ouder is en in een zorginstelling woont, kan op de zorglocatie worden geprikt. Een afspraak maken voor een extra vaccinatie kan via coronavaccinatie-afspraak.nl.