Vader mag van rechter geen foto's van zoontje op Facebook zetten

ALMELO - Een trotse vader uit Twente mag geen foto’s van zijn twee-jarige zoontje op sociale media zetten, en zeker niet op Facebook. Dat heeft kinderrechter Ulbe van Houten in Almelo besloten in een bijzonder vonnis. De voorwaarden van Facebook zelf spelen daarbij een prominente rol. De rechter benadrukt dat Facebook zomaar commercieel met de kinderfoto’s aan de haal kan gaan.

Vader en moeder wonen niet meer samen. De vrouw wil principieel niet dat haar ex-partner hun kindje op internet plaatst. Ze krijgt dus gelijk. De zitting was achter gesloten deuren. "Op het moment dat een foto op Facebook staat, is deze ook eigendom van Facebook. Die kan hem doorverkopen aan derden. Zo kan het zijn dat een foto ineens opduikt in een reclamecampagne, of voor andere doeleinden wordt gebruikt. Degenen die de foto heeft geplaatst heeft er dan geen controle meer over."

Alternatieven

De man mag dus niet meer af en toe online pronken met zijn zoontje. Ondanks dat zijn Facebookaccount is afgeschermd en alleen familie en geaccepteerde vrienden die foto’s kunnen zien. De kinderrechter zegt wel te snappen in deze digitale tijd dat de vader ook wil showen met de dreumes, die alleen op gezette tijden bij hem is.

“Maar er zijn alternatieven. Zoals het maken van een plakboek. Of foto's op een telefoon of computer om als trotse vader aan je familie en vrienden te laten zien.” De moeder is momenteel belast met het ouderlijk gezag. “Als zij niet wil dat foto’s en filmpjes openbaar worden gemaakt, dan moet vader dat niet doen." Doet hij dat toch, 'dan is dat zelfs een strafbaar feit”, schrijft Van Houten.

Vaker een onderwerp

De fotokwestie is voorlopig het sluitstuk van een al langer lopend juridische kwestie, over onder andere een omgangsregeling en de erkenning door de vader van het kind. Al die geschilpunten zijn intussen bijgelegd. “Het mag niet zo zijn dat het plaatsen van foto’s een nieuw struikelblok is.”