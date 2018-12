Van boer Wim tot de belevingsvlucht: Dit zijn de 10 meest gelezen verhalen uit 2018

Wat waren de best gelezen artikelen van de Stentor in 2018? Een ding kunnen wij wel stellen: jullie smulden dit jaar van Boer Wim uit Marknesse in Boer zoekt Vrouw. Was hij dan toch stapelverliefd? Of bleef hij alleen achter? We kwamen er begin deze maand achter.

Maar dit jaar draaide niet alleen maar om verliefde boeren. De gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden, de belevingsvlucht vond plaats boven Nederland en we kregen meerdere keren te maken met stormachtig weer. Speciaal voor jullie maakten wij een overzicht. Dit zijn de tien meest gelezen verhalen uit 2018.

10. Massale vechtpartijen ontsieren twee amateurvoetbalwedstrijden in Apeldoorn

Twee amateurvoetbalwedstrijden in Apeldoorn liepen volledig uit de hand in juni. Meerdere mensen gingen met elkaar op de vuist bij nacompetitieduels van ZVV’56 - IJsselstreek en Albatross - Turkse Kracht.

9. Noodweer in Oost-Nederland zorgt voor ravage

De schade was misschien minder groot dan de beruchte storm in januari, maar ook in mei van dit jaar ging het flink tekeer in Oost-Nederland. Noodweer trok over het land. Vooral de regio Deventer had het te verduren. In Terwolde raakte een vrouw gewond en Schalkhaar werd ‘epicentrum’ van de storm genoemd.

8. Gas kan er massaal af door Hardenbergse vinding

Met een Hardenbergse vinding kan Nederland massaal van het gas af. Oude cv-ketel eruit, Reduxion Ecoliner erin en de gasmeter op nul. De uitvinding van Hardenberg sluit naadloos aan op het voornemen van het kabinet om Nederland in 2050 helemaal gasloos te hebben. Hoe deze Hardenbergse uitvinding werkt? Klik hier.

Volledig scherm Een monteur bij een cv ketel. (Foto ter illustratie) © ANP

7. Overleden slachtoffertjes drama Oss waren 4, 4, 6 en 8 jaar oud

Het ongeluk in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, staat waarschijnlijk bij ons allemaal nog in het geheugen gegrift. De vier overleden kinderen waren 4, 4, 6 en 8 jaar oud. Twee van de overleden kinderen waren zusjes. Hun oudere zus, een kind van 11 jaar, raakte zwaargewond. Dat geldt ook voor de begeleidster, een vrouw van 32. De stint, een elektrische bakfiets waar de kinderen inzaten, werd eind september in Oss gegrepen door een Sprinter. De bak met daarin de kinderen zou door de gesloten spoorbomen zijn geschoten, waarna de trein hen raakte.

Volledig scherm © ANP

6. Honderden mensen geëvacueerd na grote brand in Nunspeet

Honderden mensen werden in Nunspeet in juli geëvacueerd nadat een loods van Stella Fietsen, waar behalve fietsen ook accu’s werden opgeslagen, in vlammen opging. De vlammen sloegen uit het dak. Hulpdiensten wamen massaal in actie - mede omdat er gevreesd werd voor ernstig giftige rook - en de omliggende wijk werd deels geëvacueerd. Uiteindelijk raakte niemand gewond.

Volledig scherm De smeulende resten van de verwoeste loods van Stella Fietsen in Nunspeet. © Stefan Verkerk

5. Baby overlijdt in slaap bij dagverblijf Zwolle

De vier maanden oude baby Silvan overleed in juli in zijn slaap bij kinderopvang Doomijn in Zwolle-Zuid. Politie en ambulancediensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. Een klungelende Belastingdienst vergrootte het verdriet van de ouders. Ruim een week na de dood van Silvan arriveert een brief van de Belastingdienst. Met oprechte deelneming en de mededeling dat de kinderopvangtoeslag stopgezet is per 31 juli. En, omdat het hier om een maandelijks voorschot gaat, dat de familie te zijner tijd nog geld terug moet betalen. Dan ziet de moeder half augustus dat opnieuw het bedrag voor de volgende maand is bijgeschreven. ,,Heel pijnlijk.’’

Volledig scherm De vrolijke baby Silvan, kind van Iris en Tim, overleed in zijn slaap. Totaal onverwacht. Gestuntel bij de Belastingdienst over de kinderopvangtoeslag van het jongetje maakt het allemaal nog pijnlijker. © Frans Paalman

4. Check hier de uitslagen in jouw gemeente

Het was niet te missen: begin dit jaar waren er gemeenteraadsverkiezingen. Bekijk hier nog eens wat de uitslagen in jouw gemeente waren.

3. De belevingsvlucht

Voor veel inwoners in Oost-Nederland was woensdag 29 mei een spannende dag: een Boeing 737-800 van Transavia vloog die dag de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Dat gebeurde in opdracht van het ministerie. Inwoners konden zo zelf ervaren hoeveel geluid er ontstaat als de vliegtuigen van en naar Lelystad straks laag over komen. Bekijk hier nog eens hoe de belevingsvlucht over Oost-Nederland trok.

Volledig scherm Een deel van de vluchtroute van de belevingsvlucht voor Lelystad Airport die over de regio Gorinchem komt. © Illustratie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

2. Grote brand verwoest Karwei in Apeldoorn, medewerkers in tranen

Nieuws van nog niet zo heel lang geleden: de bouwmarkt Karwei in Apeldoorn ging eind vorige maand in vlammen op. Brandweerteams uit allerlei regio’s rukten uit om de brand te bestrijden. Het mocht niet baten. Het vuur verwoestte het pand volledig. De oorzaak van de brand zal voor altijd een vraagteken blijven.

Volledig scherm Apeldoorn: Grote brand bij bouwmarkt Karwei in Apeldoorn.Foto: Kevin Hagens © Kevin Hagens

1. Nieuwe foto’s van de boeren: is Wim uit Marknesse dan toch stapelverliefd?

Het best gelezen artikel van 2018: de nieuwe foto’s van de boeren. Miljoenen Boer Zoekt Vrouw-kijkers telden massaal af tot de laatste aflevering van Boer zoekt Vrouw. Was Wim uit Marknesse dan toch stapelverliefd? Je vindt het antwoord hier.