Van corruptie verdachte hoofdagent (37) Oost-Nederland langer in de cel

De 37-jarige hoofdagent van de politie Oost-Nederland die twee weken geleden is opgepakt op verdenking van verkoop van politie-informatie aan derden, blijft nog zeker een maand in voorarrest.

De man is woensdag voor de raadkamer van de rechtbank in Zwolle verschenen; die heeft bepaald dat er reden genoeg is voor nog eens dertig dagen cel. De man zit al twee weken vast. Hij wordt verdacht van corruptie, schending van zijn geheimhoudingsplicht en computervredebreuk. Waar de agent werkte en woont, is onbekend.

De advocaat van de agent, Machteld Roethof uit Arnhem, kan niets kwijt over de zaak omdat de man nog in beperkingen zit. Hij mag in het belang van het onderzoek geen contact met de buitenwereld hebben.

De vermeende corrupte agent kwam in beeld door de onderschepte berichten van criminelen via EncroChat. De aanwijzingen voor corruptie in dit versleutelde berichtenverkeer worden onderzocht door het Team Aanpak Corruptie. Dat is een samenwerkingsverband van de Rijksrecherche en de Landelijke Eenheid van de politie.

