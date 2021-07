Van gratis tot 240 euro, grote verschillen tussen prijs van parkeerkaart voor gehandicapten in Oost-Nederland: ‘Belachelijk en oneerlijk’

Absolute koploper is Oldebroek. De gemeente op de Noord-Veluwe rekent 240,40 euro voor een nieuwe kaart voor vijf jaar, inclusief medische keuring. Dat is fors meer dan Lelystad (185) en Hattem (183,15). Het gros van de gemeenten in deze regio vraagt minder dan 105 euro; het landelijk gemiddelde dat in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is berekend. In Ermelo, Hardenberg en Nunspeet is de gpk gratis.

Onmisbaar

De grote verschillen zijn een doorn in het oog van Ieder(in), een landelijk netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. ,,Het moet helder zijn waarvoor mensen betalen. Het is een basisvoorziening, het is onmisbaar voor mensen”, aldus woordvoerder Renée Tuijnman. ,,Het is een verschil tussen wel of niet naar het werk gaan of boodschappen kunnen doen. De verschillen zijn bijzonder, want het is voor mensen in verschillende gemeenten net zo belangrijk.”

De speciale kaart is er voor mensen met een beperking die al zeker een half jaar moeite hebben met lopen en dat zelfstandig niet verder dan 100 meter kunnen. De kaart biedt recht op een plek voor de deur van bijvoorbeeld huis, werk of winkel. Doorgaans is voor ruim de helft van de aanvragen een medische keuring vereist.

