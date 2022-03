Van piepklein lokaal tot stemmen op klompen: zo verliepen de verkiezingen in Oost-Nederland

07.30 uur, Luttenberg

Het stembureau van dit kerkdorp in de gemeente Raalte is in het gemeenschapscentrum Elckerlyc. De kerk staat nog in de lichte mist, in het stembureau zitten drie mannen en voorzitter Margret Groot Zwaaftink achter de tafels. Het is een beetje hectisch, want een van de mannen constateert dat het slot nog niet op de stembus zit. Groot Zwaaftink rommelt in haar broekzak en gooit de bus alsnog op slot. ,,Zo, dan zijn we nu klaar voor de eerste stemmer”, zegt ze.