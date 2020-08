Van zonnig Zuid-Europa naar de zandvlaktes van Oost-Nederland: gevechtsheli's oefenen drie weken lang

Explosief door brievenbus zorgbe­drijf Zwolle: ramen en deur gesneuveld

14:40 Een enorme knal en toen rinkelend glas. Rond 01.00 vannacht is bij zorgaanbieder Meesterwerk aan het Diezerplein in Zwolle een explosief door de brievenbus gegooid. Bij de explosie is niemand gewond geraakt. Buurtbewoners zijn geschrokken.