Vangst muskusratten historisch laag in Oost-Nederland

Het aantal gevangen muskusratten in Oost-Nederland is nog verder gedaald. Door de lagere vangst stellen de waterschappen dat er nog meer grip is gekregen op de populatie van het knaagdier.

Bij de vier waterschappen in Oost-Nederland is al jarenlang een afname van het aantal gevangen muskusratten te zien. Op de Veluwe was die afname vorig jaar het grootst: van 2264 gevangen muskusratten in 2019 naar 1309 gedode dieren vorig jaar. ,,Door meer te bestrijden bij de bron neemt de populatie jaar na jaar af”, zeggen teamleiders muskusrattenbestrijding Bart Rosenboom en Johan Goos van waterschap Drents-Overijsselse Delta.

De waterschappen zetten in op een muskusratvrij binnenland. Muskusrattenbeheer is noodzakelijk, want ze graven holen en gangen in dijken en oevers en vormen daarmee een gevaar voor de waterveiligheid. Van nature horen de knaagdieren niet in Nederland thuis. De bestrijding van muskusratten is bij wet geregeld. Het doel is om de muskusrattenpopulatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is. Die bestrijding verloopt de laatste jaren zeer succesvol.

Mastenbroekenpolder

In Mastenbroek, in de driehoek Zwolle-Kampen-Genemuiden, is het aantal gevangen ‘waterkonijnen’ de laatste jaren het sterkst gedaald. In 2014 vingen de muskusrattenbestrijders er nog 9449 muskusratten tegen 221 vorig jaar. Inmiddels is het een van de minst ‘besmette’ gebieden. Een daling van afgerond bijna 98 procent.

Volledig scherm De muskusrat bivakkeert in de Kop van Overijssel vooral in het veenweidegebied. © WDO Delta

Voortplantingsdrift

In het voortplantingsseizoen, dat loopt van april tot augustus, bezetten mannetjes en vrouwtjes paarsgewijs een hol. Net als in de winter zijn de dieren in deze periode redelijk honkvast. Daarom worden ze dan met klemmen bij het nest gevangen.

,,Bij een lage populatie in het ‘trekseizoen’ treffen de mannetjes en vrouwtjes elkaar minder en vermenigvuldigen ze zich daardoor minder. Want dat gaat razendsnel”, vervolgen Rosenboom en Goos. Vrouwelijke muskusratten zijn vier tot vijf maanden na hun geboorte alweer geslachtsrijp en kunnen in één jaar tijd gerust dertig nakomelingen op de wereld zetten.

Duitsland

In het werkgebied van waterschap Rijn en IJssel langs de grens met Duitsland was vorig jaar wel een lichte toename te zien. Van 508 gevangen knaagdieren in 2019 naar 547 in het afgelopen jaar. Die dieren komen uit Duitsland, waar de rattenbestrijding veel minder ver gevorderd is.

,,We willen in 2035 geslaagd zijn in het terugdringen van de muskusrat tot aan de Duitse grens. Daarvoor moeten wij naar nul vangsten per kilometer. Dat is een mooie uitdaging voor de komende jaren. Maar ook daarna moeten we alert en dus scherp blijven. Voor je het weet, loopt de populatie weer op”, aldus Rosenboom en Goos.

Bekijk hier hoe de muskusrattenvangst zich de afgelopen jaren ontwikkelde in Oost-Nederland

Jaartal WDO Delta Vechtstromen Vallei en Veluwe Rijn en IJssel Totaal 2016 10.105 4.320 n.b. n.b. - 2017 7.389 3.635 3.308 1.221 15.553 2018 5.214 3.191 3.220 711 12.336 2019 3.757 2.392 2.264 508 8.921 2020 2.691 2.185 1.309 547 6.732 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De werkgebieden van de vier waterschappen in Oost-Nederland. © Stroomgebied Rijn-Oost

Bekijk hier onze meest bekeken video's van dit moment.