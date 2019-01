Veebranche gaat de strijd aan tegen dierenextremisme: ‘Het gaat te ver’

Maandag zei LTO al een van de organisaties, Animal Rights, te willen aanpakken. Aanleiding daarvoor zijn ,,illegaal verkregen beelden’' bij boerenbedrijven in de afgelopen maanden, aldus een woordvoerster van LTO.

Verzwakte leghennen

Animal Rights kwam maandag opnieuw met in kippenschuren gemaakte undercoverbeelden. Volgens de dierenrechtenorganisatie gaat het om bedrijven in Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Vlaanderen (België). Daarop zijn kale en verzwakte leghennen te zien die nog amper kunnen lopen. Ook liggen er dode kippen in de stallen, soms al in verregaande staat van ontbinding.

Volgens LTO houden de demonstranten van dierenwelzijnsorganisaties protesten bij veehouderijen, breken ze in en sturen ze ‘doodskaarten’ naar boerenfamilies en plakken ze stickers met lasterteksten op vlees in supermarkten. ,,Het gaat te ver. Zij intimideren en bedreigen boeren en hun gezinnen op allerlei manieren. Dat gaat boeren niet in de koude kleren zitten’', aldus Marc Calon, voorzitter van LTO.

Legitiem

,,Waarom zou je iets aan de misstanden doen als je ook de boodschapper kan aanpakken?’', reageert Erwin Vermeulen van Animal Rights. ,,We wachten af tot het een zaak wordt, dan kunnen we ons verhaal doen. Dat willen we juist. Wij vinden dat het legitiem is om te filmen op dit soort locaties.’’ Volgens LTO en PVO wordt samengewerkt bij de aanpak met de nationale politie en wordt ,,alle economische schade die door het extremisme wordt veroorzaakt door de brancheorganisaties in kaart gebracht’'.

Horror-kippenschuur

Animal Rights diende in november een klacht in tegen een ‘horror-kippenschuur’ in Tollenbeek. Op het internet werden beelden geplaatst van het bezoek van een onderzoeksteam dat in oktober een bezoek bracht aan de schuur. ‘De leghennen kunnen zich amper bewegen en op geen enkele wijze hun natuurlijke gedrag uiten’, stelde Animal Rights in een toelichting. Na een controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bleek dat de pluimveehouder in Tollenbeek voldeed aan de regelgeving.