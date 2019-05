Veel dieren zijn dood, maar komt daarmee de vegetatie terug?

In april zijn de laatste edelherten afgeschoten, het nieuwe beleid is volop in werking gestreden in de Oostvaardersplassen. Hoe staan de dieren er nu bij? En vooral, hoe is het met de vegetatie? Een middagje rondrijden in de Oostvaardersplassen met Staatsbosbeheer in een select gezelschap.

,,Hier is de aanleg van nieuwe beschuttingsplekken voor de dieren, er staan nu nog rasters om de boompjes heen. Maar over vijf jaar is hier een bos,” vertelt boswachter Hans-Erik Kuypers van Staatsbosbeheer tijdens de rondleiding in het Oostvaardersplassengebied wat we vandaag bezoeken. In de open ecobus waait een straffe koude polderwind de gezichten blauw. Er zit een geselecteerd gezelschap met onder andere Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik en emeritus hoogleraar Frans Berendse van de Wageningen Universiteit op uitnodiging van activiste Annemiek van Straaten. Van Straaten maakt zich sinds de winter van 2018 druk om de grazers in de Oostvaardersplassen. ,,Het was een grote zwarte kale vlakte waar ik misselijk werd van de lijkenlucht, ik struikelde er over de kadavers. Paarden lagen vastgevroren in het ijs.”

Lelystad - Konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Rondleiding in een 'eco-busje' door de Oostvaardersplassen met oa activiste Annemieke van Straaten en Annie Schreijer Pierik. © Foto Freddy Schinkel

Inmiddels staat het er iets beter bij, de vlaktes zijn weer groen, er is het nodige aan beleid veranderd. Zo is er in september besloten dat het aantal grote grazers wordt teruggebracht naar 1100. Een aantal Konikpaarden is en wordt nog verplaatst, bijna 1800 edelherten zijn afgeschoten, de heckrunderen blijven op hetzelfde aantal. Ook krijgen de grazers volop hooi en stro. Maar wat is er al te zien van het nieuwe beleid? In de bus zijn de meningen daarover verdeeld.

Quote Wat gaan ze doen aan al die ganzen die de vegetatie kaalvreten? Dit is dan zogenaamd een natuurlijk proces, maar het is een verwaar­loos­de dierentuin” Annemieke van Straaten, activiste

Annemieke van Straaten ergert zich aan de gedachte dat het nu dan allemaal wel goed zal zijn in de Oostvaardersplassen, want dat is het niet, benadrukt ze. ,,Straks staat hier het veld weer vol met jakobskruiskruid en worden de dieren vergiftigd. Er lopen nu alweer enorm veel veulens bij de paarden, wat gaat daarmee gebeuren? Die beschutting is pas over vijf jaar klaar, wat moeten de dieren tot die tijd? Wat gaan ze doen aan al die ganzen die de vegetatie kaalvreten? Dit is dan zogenaamd een natuurlijk proces, maar het is een verwaarloosde dierentuin. Ik ben de paarden achterna gereisd naar Spanje, en kreeg een rondleiding. De dieren worden daar net zo hard aan hun lot overgelaten. Het is de verantwoordelijkheid van de provincie Flevoland om de grazers hier eruit te halen en een goede plek voor ze te vinden.”

Lelystad - Ganzen in de Oostvaardersplassen. © Foto Freddy Schinkel

Boswachter Kuypers doet zijn best om toe te lichten hoe hard ze bezig zijn met het uitvoeren van het nieuwe beleid, hij vertelt over de meidoorn die nu echt een stuk hoger staat sinds er minder grazers zijn, dat er meer begroeiing is, dat er meer water wordt aangelegd, maar dat het tijd kost. ,,Het allerbelangrijkste is een variatie in landschap te maken waar verschillende diersoorten kunnen leven.” De konikpaarden staan er volgens de twee meereizende veeartsen goed bij, ze zijn zelfs aan de dikke kant. Kuyper: ,,Ze zijn in topconditie.”

Pluimveebedrijf

,,Ik probeer het positief te benaderen, maar ik vind het helemaal niks. Ik zie alleen maar dode bomen en een kale vlakte,” zegt Annie Schreijer-Pierik. Voordat we de bus in gingen zei ze nog: ,,Zogenaamd puur natuur creëren is voor mij al onrealistisch en onuitvoerbaar. De wal zal het schip keren. Maar de stappen die gezet zijn vind ik wel goed klinken.” Jaap Slurink, inmiddels docent aardrijkskunde op de Wageningen Universiteit, maar voorheen onderzoeker landschap en vegetatie in Limburg kijkt minzaam naar het veld en de ganzen. ,,Er staat amper gras op, alleen weegbree en distels. Het is net een pluimveebedrijf. Hoeveel van die 1800 hectare is eigenlijk begraasbaar?” vraagt hij. Kuypers denkt dat het allemaal een kwestie is van monitoren, hij kan niet in de toekomst kijken. Wat er in ieder geval niet gaat gebeuren is dat er dieren gaan verhongeren.

Lelystad - Heckrund in de Oostvaardersplassen © Foto Freddy Schinkel

Frans Berendse heeft toch wel een beetje hoop dat het nieuwe beleid aan zal slaan. ,,Het was ooit een prachtig gebied, en we dachten dat als we het met rust zouden laten, dat het goed zou komen. We hadden gewoon veel eerder moeten ingrijpen bij die grazers, want er is niks van over. Maar we moeten afwachten wat er gaat gebeuren als de brandganzen straks wegtrekken, dan krijgt de vegetatie weer kans. Ik hoop dat het weer mooi wordt.”