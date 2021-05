Veel gemeenten slordig met klachten over boa’s

Jannie Benedictus ‘Lieffie’ in het magazijn, dan kun je er zomaar uitvliegen bij de baas

23 april Jannie Benedictus is jurist en financieel journalist. Ze schrijft wekelijks over ontwikkelingen die voor ondernemers, bedrijven en werknemers in deze regio van belang kunnen zijn. Deze aflevering gaat over ontslag op staande voet.