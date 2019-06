Veel minder drugsafval in Oost-Nederland: 60 procent minder dumpingen dan vorig jaar

Het aantal dumpingen van drugsafval is fors afgenomen. De politie komt de beruchte blauwe vaten in het buitengebied veel minder tegen. In Oost-Nederland is zelfs sprake van 60 procent minder dumpingen ten opzichte van vorig jaar.

Criminelen die synthetische drugs produceren, lijken andere manieren te hebben gevonden voor het lozen van gevaarlijk drugsafval. Volgens een politiewoordvoerder is in het hele land sprake van een daling. ,,In 2019 hebben we in Gelderland 12 keer drugsafval aangetroffen. Vorig jaar was dat in dezelfde periode als nu nog 29 keer.” In Overijssel werd dit jaar nog maar één keer drugsafval aangetroffen. In het eerste half jaar van 2018 waren er in deze provincie 6 dumpingen.

Brabant

Drugsdumpingen komen al jaren veelvuldig voor in Limburg en Brabant. De gevaarlijke chemische restproducten van de productie van speed en xtc werden de laatste jaren ook steeds vaker in het Gelderse buitengebied aangetroffen. Vooral op het platteland in het zuiden van Gelderland werd gedumpt. Het leek er op dat drugscriminelen Brabant, vanwege strenge gecoördineerde aanpak van drugscriminaliteit in die provincie, meer en meer links lieten liggen. In het district Gelderland-Zuid waren er dit jaar sinds januari 6 dumpingen. De laatste was begin mei in Ewijk.

De halvering in Gelderland is opmerkelijk. De politie is ervan overtuigd dat criminelen niet minder synthetische drugs zijn gaan maken. ,,Gezien het aantal drugslabs dat we ontmantelen, denken wij dat de productie minstens op hetzelfde niveau is gebleven. Voor ons is het gissen waar criminelen hun troep nu laten.”

Wasstraten

Eerdere onderzoeken wezen uit dat criminelen chemicaliën laten weglopen in wasstraten, gierkelders en de riolering. In Nijmegen en Heumen lekte een rondrijdende vrachtwagen vorig jaar oktober kilometers lang drugsvloeistoffen. ,,In Gelderland hebben we recentelijk niet meer gehoord van dumpingen”, zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten. ,,Mogelijk dat men door de groeiende aandacht voor toezicht en handhaving wordt afgeschrikt.”

Voorthuizen