Veiligheidsberaad gelooft niet dat lokale maatregelen corona-brandhaarden kunnen beteugelen

PEC Zwol­le-fans in Eindhoven opnieuw betrokken bij ongeregeld­he­den, politie: ‘Ze zochten de confronta­tie’

11:35 Wederom zijn supporters van PEC Zwolle gisteravond betrokken bij ongeregeldheden: de politie in Eindhoven pakte 38 personen op ‘uit Zwolle en omgeving’, in de aanloop naar het duel PSV - PEC Zwolle. Het was na Go Ahead en Utrecht ‘uit’ de derde keer in korte tijd dat PEC-fans negatief in het nieuws komen.