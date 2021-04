Veiligheidsregio maakt einde aan verwarring: Veluwse klimbossen mogen weer open

,,Heel goed nieuws’’, zegt ondernemer Erik Kroon verheugd. Hij is eigenaar van klimbossen in Harderwijk en Garderen. ,,Komend weekend zijn we weer geopend. Natuurlijk moeten we rekening houden met de coronaregels, maar dat is geen probleem. Met dat bijltje hebben we eerder gehakt. We zijn vooral blij dat we weer aan de slag kunnen. Al sloeg het natuurlijk nergens op dat we überhaupt dicht moesten blijven.’’