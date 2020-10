Veiligheidsregio’s steunen mondkapjes-advies: ‘Niet eindeloos discussie voeren’

,,We nemen het advies van het kabinet ter harte”, zegt Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, waar ook steden als Deventer, Kampen en Hardenberg onder vallen. ,,In gemeenten in veiligheidsregio IJsselland hebben we de boodschap vanuit het rijk verspreid. Het gaat om een dringend advies en niet om een verplichte maatregel. We ondersteunen de boodschap, maar de keuze is aan mensen zelf.”