Veluwse boer Gert-Jan zet zich schrap tegen stikstofplannen: ‘Van mijn land blijven ze af’

Reiziger lijkt de winnaar met nieuwe vervoerder EBS: ‘Ze beloven nogal wat’

De reiziger lijkt de winnaar bij de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in de regio, zegt expert hedendaagse mobiliteit Han van de Wal. Als EBS in december het stuur overneemt van Keolis, zal de reiziger het verschil merken. Toch zijn er ook twijfels, bijvoorbeeld bij reizigersorganisatie Rocov: ,,We zijn niet negatief, maar hebben nog wat wensen.”

15 april