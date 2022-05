Veluwse zandverstuivingen vanaf volgend jaar meerdere maanden dicht voor wandelaars

Huls­horster­zand blijft ’s zomers tóch open voor publiek: Natuurmonu­men­ten zwicht voor protesten

Het Hulshorsterzand blijft in de zomer tóch open voor wandelaars. Gebiedseigenaar Natuurmonumenten ziet af van een ‘verlengd broedseizoen’, wat betekent dat de zandverstuiving straks vier maanden per jaar is afgesloten voor het publiek. In het oorspronkelijke plan was dat bijna een half jaar.

9 december