Verbreding A1 weer stukje dichterbij

video Hebt u ook maatje 68 voor mij?

6 juni De Venezolaanse reus Jeison Rodriguez komt schoenen passen bij Wessels Schoenen in Zutphen. De 22-jarige Rodriguez is dolblij met de diensten van het Zutphense bedrijf: in zijn thuisland is er geen schoenmaker te vinden die schoenmaat 68 levert.