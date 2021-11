Verdachte had contact met zoon Henk Wolters, paar dagen na liquidatie in Zwolle: 'Ik heb het niet gedaan’

Update PEC Zwol­le-fans voor derde keer in korte tijd betrokken bij voetbalrel­len: ‘Wij vinden dit heel vervelend’

Wederom zijn supporters van PEC Zwolle betrokken geraakt bij voetbalrellen. De politie in Eindhoven pakte gisteravond 38 Zwollenaren op in de aanloop naar het uitduel tegen PSV. Het was na de uitwedstrijden tegen Go Ahead Eagles en FC Utrecht de derde keer in korte tijd dat PEC Zwolle negatief in het nieuws komt op deze manier. En dat zint de club allerminst. ,,Dit vinden we heel vervelend.’’

