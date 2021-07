Verdriet om doodgeschoten Wisam (37): ‘Hij was gek op zijn hond, dat was zijn zoontje’

De 37-jarige Capellenaar die vrijdagnacht dodelijk gewond raakte tijdens het uitlaten van zijn hond, blijkt de in Irak geboren Wisam te zijn. Hij runde een evenementenbureau en werkte als dj. Volgens naasten was hij dol op zijn hond, die hij liefkozend ‘zijn zoontje’ noemde.

Dat die liefde wederzijds was, bleek vrijdagnacht toen de Capellenaar zwaargewond op de grond lag: de viervoeter blééf maar bij zijn zwaargewonde baasje staan. Het dier begon zelfs te grommen toen omwonenden en agenten op de plaats delict arriveerden. De hond, vertelt een buurvrouw later, probeerde zijn bloedende metgezel te beschermen. Het zou een hartverscheurend tafereel zijn geweest.

Viervoeter Esco - een chowchow - betekende alles voor de Capellenaar, weet een vriendin. ,,Ze hadden een hele goede band. Hij noemde hem altijd zijn zoontje. Hij was gek op 'm.”

Meerdere schotwonden

Wisam woonde in een flat aan het Valeriusrondeel in Capelle aan den IJssel. Vrijdagnacht werd hij rond 23.20 uur neergeschoten. Enkele uren later overleed hij in het ziekenhuis. Volgens de politie had hij meerdere schotwonden.

De in Irak geboren Capellenaar was een bekend gezicht binnen de Irakese gemeenschap in Nederland. Dat kwam door zijn werk: hij runde een evenementenbureau dat gespecialiseerd is in feesten voor de Irakese en Arabische gemeenschap. Hij werkte samen met artiesten die de ‘beste Irakese, Arabisch, Koerdische en Perzische klanken’ ten gehore konden brengen. Zelf stond hij regelmatig als DJ Wisam achter de draaitafels. Op Instagram bouwde hij een fanschare van zo’n tienduizend man op.

Quote Ik besef ook nog niet helemaal dat hij dood is, twee dagen geleden had ik 'm nog aan de telefoon Een vriendin

‘Wát is daar gebeurd?’

De Irakese gemeenschap is geschokt door de plotselinge dood van de dertiger, vertelt de vriendin. ,,Iedereen kent hem. Overal waar ik kijk, zie ik zijn foto voorbijkomen. Het is een groot verlies. We hebben allemaal dezelfde vraag: wát is daar gebeurd?”

Voor haar is het gissen, zegt ze. ,,Ik besef ook nog niet helemaal dat hij dood is, twee dagen geleden had ik 'm nog aan de telefoon. Ik kijk ook steeds naar zijn foto's, check zijn status op Messenger. Ik vind het zo erg voor zijn moeder: ze was zó gehecht aan hem.”

Over de mogelijke toedracht kan ook de politie niets vertellen, behalve dat het rechercheteam alle scenario's openhoudt. Vooralsnog is niemand aangehouden. Een woordvoerster meldt dat de hond ongedeerd is gebleven en nu in goede handen is.

