Verleden achtervolgt Zwolse drugsgebruiker nog steeds: ‘Het was uiteindelijk kiezen of delen’

Waterstof­bus al bijna goedkoper dan diesel, zegt deze expert: ‘Binnenste­den kunnen enorm profiteren’

Waterstofbussen zijn in 2023 al goedkoper dan dieselbussen in het openbaar vervoer. Adviseur hedendaagse mobiliteit Han van der Wal verwacht een doorbraak van de nieuwe, schone techniek. Op de OV Expo 2021 presenteerde hij de uitkomsten van zijn onderzoek, dat hij baseerde op een vloot zoals in IJssel-Vecht.

11 oktober