Verrassing voor Apeldoornse opa eindigt met mes op de keel van boze buurman

Het gezin uit Wapenveld is een dag later nog van slag. ,,De kinderen zijn vandaag nu veel drukker dan anders, in een tijd dat het toch al moeilijk is afleiding voor ze te vinden’’, vertelt Lieke Goudsmid. Contact met Slachtofferhulp is al geweest, zegt ze, want wat er is gebeurd, hakt er goed in bij alle leden van het gezin.