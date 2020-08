Verslaggever Caspar ging deze week op pad met de CoronaMelder: ‘Toch een tikje teleurgesteld’

Laatste amfibische vliegboot Catalina in Nederland krijgt een facelift

19 augustus Als een feniks moet de historische Catalina over vier jaar uit zijn as gaan herrijzen. Het Nationaal Militair Museum (NMM) heeft besloten het watervliegtuig te laten restaureren in het Nederlands Transport Museum (NTM). En dat is nodig, want het is de allerlaatste vliegboot die nog bestaat in Nederland. Liefhebber Berend Jan Floor: ,,Het is goed voor een land dat historie op op deze manier tastbaar blijft.”