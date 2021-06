Versoepelingen: ook ‘horecageweld’ in regio terug naar normaal, maar geen grote incidenten

VIDEO Harry’s boek is een liefdesver­kla­ring aan de Kop van Overijssel

19 juni In de vorige eeuw schreef T.R. (Tiemen) Stegeman uit Meppel verscheidene boekjes over de Kop van Overijssel. Zoon Harry, toen een tiener, mag dan al bijna een halve eeuw in Wijk bij Duurstede wonen, op 74-jarige leeftijd is hij in de voetsporen van zijn vader getreden. In een 224 pagina’s tellend boek verklaart hij zijn onvoorwaardelijke liefde aan het gebied van Weerribben en Wieden.