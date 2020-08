Verzekeraars melden recordaantal autobranden in Gelderland, aantal in Overijssel en Flevoland daalt licht

Het totaal aantal autobranden dat in 2019 bij verzekeraars is gemeld, is met 12 procent gestegen naar 4941. In Gelderland steeg het aantal zelfs met 27 procent, van 509 naar 650. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars zojuist bekend gemaakt en noemt de stijging ‘een zorgelijke trend'.

Het werkelijke aantal ligt een stuk hoger, vertelt Ernst Moeksis, woordvoerder van het Verbond. ,,Het gaat hier om het aantal meldingen is gedaan bij de verzekeraar, niet het daadwerkelijke aantal autobranden”, legt Moeksis uit. ,,Ongeveer 70 procent is verzekerd tegen autobranden (WA+ of allrisk). Een groot deel dus niet waardoor je meer cijfers mist. Daarnaast vallen lease auto's ook niet onder de cijfers. Bedrijven bekostigen de schade uit eigen financiële middelen of schrijven auto's af als ze total loss zijn.” De autobranden ontstaan voornamelijk door brandstichting.

In Gelderland stijgt het aantal autobranden al bijna vier jaar op rij. Overijssel laat voor het eerst een kleine daling zien: van 404 in 2018 naar 367 in 2019. Ook Flevoland zakt van 94 naar 86 autobrandmeldingen. Deventer staat nog net niet in de top 10 van steden en dorpen waar de meeste autobranden zijn. Jaarlijks telt Deventer zo'n 47 autobranden.

Hogere premie?

Of de stijging van het aantal autobranden inlvoed heeft op de premies, is aan de verzekeraars, maar lijkt onwaarschijnlijk. Moeksis: ,,Het totale schadebedrag komt in dit geval neer op 50 miljoen euro per jaar. De volledige schadelast van alle verzekeringen is 4 miljard euro, dus de autobranden vormen maar een klein percentage.

Veiligheidsgevoel

Volgens het Verbond heeft een autobrand een grote impact op het veiligheidsgevoel van inwoners. Zulke branden willen nog wel eens overslaan op woonhuizen of andere auto's. Wat kunnen we hier zelf tegen doen? ,,Parkeer de auto op een zichtbare plek; het liefst in in het licht van een lantaarnpaal. Brandstichters willen immers niet graag gezien worden. Ook camerabeelden kunnen helpen bij het opsporen van verdachten door de politie. WhatsApp-groepen kunnen ook nuttig zijn bij het signaleren van verdachte gedragingen in de buurt.

