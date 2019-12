Video's gemist? Het jaar van Turbo Theo, sekspoppen en de mooiste modderpoel

De Stentor plaatst steeds vaker video’s waarvan we vermoeden dat je die wel wilt zien. Dat zijn nieuwsvideo’s maar ook persoonlijke verhalen, los van het nieuws. En vaak hebben ze impact, zoals de video over Brandon van 10 die als Brandy verder wilde, maar ook de highfivende verkeersregelaar Johan en de slimme burgemeester. Een selectie van die video’s van 2019 willen we je nog een keer aanbieden. Twaalf video’s in willekeurige volgorde.

Richard was op vakantie in Epe, zoals hij wel vaker deed. Lopend op straat gooide hij afval in een openbare vuilnisbak en kreeg een boete van 50 euro. Hij weigert te betalen en riskeert daarmee een celstraf.

Tien jaar nadat Karst Tatus met zijn zwarte Suzuki tegen de Naald in Apeldoorn reed, kijkt Wiepke terug op het Koninginnedag-drama. Wiepke Nauta deed live verslag van het koninginnedagdrama in Apeldoorn en zag ‘de lichamen door de lucht vliegen’. Nu zegt ze: ,,ik was er liever niet bij geweest.’’

De Zwolse Brandy van 10 krijgt van een wildvreemde zakken vol meisjeskleren. Brandy heette tot voor kort Brandon maar wilde verder als meisje. Zijn ouders steunden hem maar hadden geen geld voor een nieuwe garderobe.

Michel Jansen uit Deventer kan niet slapen. Nooit. Hij heeft een slaapstoornis en is altijd wakker. ,,Het is de hel. Nee, ik hoop niet dat ik 80 word.’’ Een gesprek met de krant? Of hij daar even een nachtje over mag slapen. Zijn humor heeft er niet onder te lijden.

Highfiven met de populaire verkeersregelaar. Johan stond bij de ingang van de Koggetunnel in Zwolle om het verkeer te regelen. Waarom er chagrijnig staan als het vrolijk kan. Het maakte hem geliefd onder scholieren.

‘Turbo Theo’ is de man achter een recordpoging. Het is de 85-jarige Theo Ankoné nog zo fit is? De Warnsvelder verbrak op de buitenbaan in Geleen het werelduurrecord wielrennen in de categorie 80+. Hoe hij zo fit kan zijn? ,,Simpel: ik ben zo gezond omdat ik bijna mijn hele leven fiets.’’

Boeren tekenden dit jaar. Ze staan met de rug tegen de muur, hebben geïnvesteerd in hun bedrijf maar kunnen door nieuwe regels die investering niet terug verdienen. Wel krijgen ze ene bult kritiek over zich heen. De 15-jarige Anna Grotentraast uit Heeten is alle negativiteit over het werk van haar ouders op de boerderij zat. Met een rake column geeft ze een inkijkje in de harde werkelijkheid van het boerenleven: ‘Van alle liefde, zweet, tranen en bloed die in het bedrijf zitten, ziet de burger niets.’ Ze kreeg een stortvloed aan reacties.

Deventer kreeg een nieuwe burgemeester. Ron König. Maar wisten ze net na de bekendmaking buiten het stadskantoor eigenlijk wel wie dat was? De Stentor zocht het uit, gewapend met ‘Ron Karton’: een levensgrote burgemeester van bordkarton. Een spoiler: hij mocht nog wel aan zijn imago werken.

Nog een burgemeester die van zich deed spreken. Burgemeester Bats van Steenwijkerland. Door hem ontkwam je niet aan stemmen. Het enige stembureau in Eesveen zou niet meer voldoen aan de eisen van de kieswet omdat het ‘te onbereikbaar’ zou zijn. Daar verzon burgemeester wat op. Met een bakfiets (“de Batsfiets”) haalt hij bewoners op die het stembureau niet konden bereiken.

Het nieuwe privéhuis Zwols Pleziertje biedt sinds dit jaar als eerste bordeel in Nederland ook een poppenkamer waar mannen kunnen vrijen met een dame van siliconen. Heel apart ja.

‘ik durf nooit meer naar het bos’. De Dwergteckel Takkie van Tineke Kloosterboer uit Zutphen is doodgebeten door een bullmastiff in het bos bij Zutphen.