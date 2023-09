Video van de Dag | Bèèèh! Deze schaapskudde in Zutphen is Monument van het jaar

Tbs van moordenaar Ceciel Bot in Kampen met twee jaar verlengd (maar voor hem gloort nu ook hoop)

Na twintig jaar tbs moet de man die al in 1990 is veroordeeld voor de moord op studente Ceciel Bot in Kampen nog eens twee jaar behandeling ondergaan. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle vandaag. Maar er gloort ook hoop voor de 52-jarige Duncan van B.