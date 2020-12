Video van de Dag | Bijzonder hoe deze boeren hun buren verrassen tijdens de lockdown

Huisartsen zetten zich schrap voor vaccinatie­cam­pag­ne: ‘Hoe bewaren we vaccin bij -80 graden?’

3 december Huisartsen in de regio zetten zich schrap voor topdrukte in hun praktijken nu de coronavaccinatie steeds dichterbij komt. De bereidheid om mee te helpen is er, maar er zijn ook nog genoeg vragen. ,,Waar laten we een vaccin dat bij min 80 graden bewaard moet worden?’’ zegt huisarts Mark Pul.