Video van de Dag | Bizar! Jeroen legt 20 kilometer koprollend af en grijpt record: ‘Mijn schouders liggen open’

Zelfs Kampen (ruim 50.000 inwoners) is al te klein voor de Rabobank

16 april Op de halve dagen dat de Rabobank in Kampen het kantoor nog open had (voor corona) kwamen er zo'n tien klanten. Daar kun je een kantoor niet voor open houden. Dat snapt iedereen, denkt regio-directeur Mirjam Kerkdijk van Rabobank IJsseldelta. Maar waar houdt het dan op als zelfs een stad van 50.000 inwoners niet eens meer een bankfiliaal waard is; waar zelfs een bank die ‘dichtbij de mensen wil staan’ de deuren sluit? En is dat erg?