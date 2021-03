Video van de Dag | Bizar: miljoenen spinnen slaan op de vlucht in Australië

Deze sectoren profiteren het meest van economi­sche groei in de regio (als corona het niet verpest)

18 maart De Nederlandse economie klimt er dit jaar weer bovenop. Maar de mate waarin verschilt wel per regio. Zuidwest-Overijssel mag - net als Groot-Amsterdam en Brainport Amsterdam - op een economische groei van 3 procent of meer rekenen. Gelderland schommelt rond 2 procent en Flevoland komt rond 1,5 procent uit. En niet alle sectoren gaan er (even veel) op vooruit.