Video van de Dag | Geen feestje zonder confetti, maar dit had deze dj niet bedoeld met zijn ‘bazooka’

Steenwij­ker­wold, CCW’16 én Heeten vieren feest, Columbia houdt punt over aan spektakel­stuk

Een overwinning op Trinitas zou Steenwijkerwold het kampioenschap in de derde klasse A schenken. Het werd nog even spannend, maar de club mag zich opmaken voor een terugkeer in de tweede klasse. Ook voor CCW’16 en Heeten is het feest. Columbia pakte weliswaar een spectaculair en knap punt tegen hoogvlieger SC Bemmel, maar heeft daar in de strijd tegen degradatie mogelijk niet heel veel aan.