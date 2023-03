Video van de Dag | Het lijkt trucage, maar de opvallende kleur van deze rivier in Chicago is echt!

Liveblog Keiharde dreun voor Rohda Raalte, Heino verliest van Hollandia en SC Emmeloord doet goede zaken

Rohda Raalte boekte vorige week nog een klinkende zege op Alcides, maar kreeg vandaag op bezoek bij SJC een flinke dreun te verwerken. De ploeg uit Noordwijk won met liefst 7-1. Ook Heino is er niet in geslaagd het goede resultaat uit de eerste wedstrijd na de winterstop een passend vervolg te geven, terwijl de ontmoeting tussen Alcides en Westlandia voortijdig werd gestaakt. In 2J deed SC Emmeloord uitstekende zaken door EMMS te verslaan.