Video van de Dag | Ilse de Lange maakt zich klein

500 lantaarnpa­len langs provincia­le wegen hoeven toch niet per se te verdwijnen

5 november De motie van de PVV Overijssel tegen het verwijderen van honderden lantaarnpalen is aangenomen. De partij was het niet eens met de plannen om het licht langs de provinciale wegen te verminderen. Woensdagavond kreeg het bijval in de Provinciale Staten.