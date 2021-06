Video van de Dag | In dit appartement in Deventer is echt álles oranje

Rob (55) uit Ruinerwold staat in boek over oorlogsve­te­ra­nen: ‘Belangrijk dat ons verhaal wordt verteld’

30 mei Politieagent Rob Kasimier (55) uit Ruinerwold was in 1987 als militair actief tijdens een vredesmissie in de Sinaï-woestijn. Hij is één van de oorlogsveteranen die meewerkte aan het boek ‘Veteranen’ van fotograaf Paul de Graaff dat 2 juni verschijnt. „Het is belangrijk dat ons verhaal wordt verteld.”